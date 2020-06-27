По мнению экспертов, базу рассекретил кто-то из уволившихся сотрудников.

Похищенны данные 5 млн учащихся и сотрудников Skyeng. Фото: Mil

Данные учащихся школы Skyeng выставлены на продажу за 40 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал In4security. Стоит отметить, что рассекретили информацию не только одних учащихся, но и преподавательского состава.

В базе хранятся личные данные учеников и учителей, такие как электронные адреса, номера телефонов, данные Skype. В личной базе находится около 270 тысяч данных о российских пользователях — учениках, преподавателях, иных работниках онлайн-школы. В самой школе не подтверждают, что произошла какая-либо утечка и заявляют, что все под контролем.

По данным «Коммерсантъ» Ашот Оганесян предполагает, что данные из базы «утекли» из-за открытого доступа к MongoDB. Такой случай не первый за последнее время, сообщает Оганесян. Ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company полагает, что возможен факт того, что взломали ресурс Skyeng, либо же данные базы действительно распространяет кто-то из сотрудников.

Так же «Коммерсантъ» сообщает, что от руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова поступило предположение, что базу «слил» уволившийся сотрудник, ведь такое случается нередко.

Кристина Матвеева