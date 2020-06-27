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Microsoft закрывает офлайн-магазины

Сегодня, 09:41

Из-за пандемии компания перенаправляет свои ресурсы на онлайн.

Фото: Святослав Суздальский, Vladtime

Microsoft закрывает офлайн-магазины по программе изменения подхода к розничной торговле. Свои планы компания раскрыла на официальном сайте.

Ещё в марте из-за коронавируса стационарные магазины Microsoft были закрыты из-за ограничений, что, судя по всему, заставило их изменить стратегию. Сюда можно отнести и раннюю политику компании о большом влиянии онлайна на работу с их продукцией — так появились подписки на их сервисы.

И теперь, как итог, закрытие розничных магазинов. В компании утверждают, что из-за возрастающего ассортимента, продажи в интернете растут. Да и специалисты чувствуют себя уверенно, поэтому бояться перехода в онлайн корпорации точно не придётся.
Пока что решили оставить только Microsoft Experience Center, расположенные в Лондоне, Редмонде (Вашингтон) и Нью-Йорке.


Святослав Суздальский

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