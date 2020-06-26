Xiaomi раскрыли характеристики Redmi 9А

Новый бюджетник получит батарею ёмкостью в 5000 мАч.

Фото: Gizguide и Redheart

Китайские маркетологи продолжают подогревать интерес к грядущей премьере бюджетного смартфона. Сегодня Xiaomi раскрыли характеристики Redmi 9A. Описание устройства попало в новую брошюру Mi Store для филиппинского рынка, сообщает Gizguide.

Устройство получит 6,53-дюймовый дисплей с разрешением 1440?720 точек. Судя по размеру, 9A получит дисплей предшественника с тонкими рамками и компактной чёлкой с одним объективом фронтальной камеры.

Тем не менее, о внешности новинки рано судить. Судя по всему, пока в каталоге используется изображение прошлой модели — Redmi 8A.

Камера для селфи получит 5-Мп матрицу с автофокусом, а основной модуль отличается четырьмя камерами. Судя по каталогу, основная камера получит матрицу на 13 Мп. Не исключено, что в её основу лежит модуль Sony, который ранее уже использовался в смартфонах Xiaomi.

За быстродействие смартфона будет отвечать чипсет MediaTek Helio G25 с восьмиядерным процессором. Частота ядер в нём достигает 2 ГГц. Всё это будет питать аккумулятор ёмкостью в 5000 мАч.

Напомним, ранее сообщалось, что Redmi 9A может получить поддержку 10-ваттной быстрой зарядки, и 3 ГБ оперативной памяти. Предполагаемая ширина устройства составит 77 мм, а высота — 164 мм. Предположительно, продажи новинки начнутся в июле.

Дмитрий Кошевой