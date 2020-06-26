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Microsoft показала новый «Пуск» в Windows 10

Сегодня, 14:39

Меню будет иметь обновленные «живые плитки» и новые значки.

Обновленный дизайн Windows 10. Фото: Facebook @Microsoft
Обновленный дизайн Windows 10. Фото: Facebook @Microsoft

Компания Microsoft сделала большой прорыв, поменяв дизайн Windows 10. Не так давно Microsoft показала новый «Пуск» в Windows 10. Детали внешнего вида интерфейса компания опубликовала в Facebook. Обновлённый «Пуск» выглядит более аккуратно.

Во-первых, «живые плитки» будут представлены в новом виде — теперь они будут менять фон в зависимости от темной или светлой темы. Во-вторых, если пользователь решит убрать данную функцию, то его будут ждать новые значки «плавного дизайна». Цвет фона для значков будет полупрозрачным, а ведь ранее в «Пуске» были цветные прямоугольники. В-третьих, теперь запущенные программы, которые всплывают с левой стороны, будут иметь прозрачный фон. Можно сказать, что теперь меню выглядит совсем не резко, как это было раньше, и более приятно глазу.

В Microsoft очень стараются, чтобы новые обновления сочетались с более старыми. Пока неизвестно, когда обновление глобально посетит Windows 10, ведь компания пытается довести всё до идеала.


Кристина Матвеева

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