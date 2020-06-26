Администрация Трампа готова предоставить налоговые льготы европейским компаниям.

Фото: nytimes и Reuters

Американское правительство рассматривает альтернативные варианты усиления позиций на телекоммуникационном рынке. Как сообщает The Wall Street Journal, США планируют покупку Nokia и Ericsson для конкуренции с Huawei.

По словам автора материала, американские политики рассматривали европейские компании как инструмент конкуренции с Huawei и раньше. Реализации планов помешала пандемия коронавирусной инфекции.

Тем не менее, представители администрации Трампа упоминали о переговорах с местными технологическими компаниями на предмет покупки Nokia и Ericsson. Авторы инициативы также предлагают инициировать налоговые льготы дли европейских компаний, или господдержку местным производителям за сотрудничество «против Huawei».

The Wall Street Journal указывает на существование отчёта, составленного группой экспертов, включая бывших сотрудников NASA. Авторы документа предлагают создать новый технологический альянс, который стал бы противовесом Huawei на рынке. Что примечательно, подобную инициативу сдержанно встретили представители местного IT-сектора, а финансовые круги уверены в успехе данного мероприятия.

Напомним, «торговая война» США с Китаем нарастила темпы после внесения Трампом компании Huawei в «чёрный список» в 2019 году. По мнению Вашингтона, технологический гигант грозит «национальной безопасности» США.

Дмитрий Кошевой