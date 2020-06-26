Студия Артемия Лебедева создавала дизайн с помощью нейросети

На счету «дизайнера Николая Иронова» более 20 проектов.

Сгенерированная внешность «дизайнера Иронова», и примеры работ нейросети. Фото: artlebedev.ru

На сайте Студии появилось сообщение о создании нейросети для разработки дизайна. Как выяснилось, ранее Студия Артемия Лебедева создавала экспресс-дизайн с помощью нейросети. Авторство приписывали несуществующему сотруднику Студии Николаю Иронову.

«Искусственный дизайнерский интеллект способен выполнять творческую работу», говорится в сообщении. Клиентами нейросети стали более 20 заказчиков студии, среди которых есть известные блогеры, разработчики приложений, и заведения общепита.

Николай Иронов работает на основе многолетних наработок в области дизайна, которыми «тренировали» ИИ. В Студии Артемия Лебедева к преимуществам нейросети отнесли возможность работать круглосуточно, отсутствие творческих терзаний и самоповторов.

Как сообщается, проект разрабатывался в строгой секретности — лишь ограниченное число сотрудников Студии знали о его существовании. Для этого была создана история дизайнера, работающего дома — для достоверности Николаю Иронову создали даже полноценное портфолио.

Представители Студии заявили, что после эксперимента алгоритмы и дальше будут использоваться для решения дизайнерских задач. Напомним, нейросеть использовали в рамках программы «экспресс-дизайна», которая позволяла получить логотип и базовый дизайн за 100 тысяч рублей. По её условиям, заказчиком может стать небольшой бизнес, а результаты работы не подлежат обсуждению.

Дмитрий Кошевой