На дисплеях некоторых моделей Samsung появились зелёные пятна

Проблема вызвана последним обновлением прошивки смартфонов.

Фото: Pikrepo, Pixabay

В Сети встречаются жалобы на последнее обновление некоторых моделей смартфонов фирмы Samsung. Пользователи заявляют, что на дисплеях появились зелёные пятна. Их можно заметить при маленькой яркости экрана.

Проблема имеет массовый характер у владельцев смартфонов Samsung из Индии, США и Европы. «Позеленение» дисплея чаще наблюдается у Galaxy Note 8, 9, 10 lite и Galaxy S9. В какой-то момент на экране устройства появляется зеленоватое пятно. Его не видно, если яркость дисплея превышает 50%. Если поставить её на минимум, то пятно становится хорошо различимым.

Примеры зелёного пятна на экране

С такой проблемой смартфоны Samsung сталкиваются не первый раз. Весной «зелёные» экраны наблюдались у владельцев Galaxy S20. Тогда разработчики справились с ошибкой в следующем обновлении прошивки. Сейчас специалисты компании собирают отзывы в социальных сетях. Они просят присылать снимки пострадавших устройств. В основном зелёное пятно появляется либо в левом верхнем углу, либо в правом нижнем.

Антон Жилин