Новый алгоритм будет заряжать наушники перед отключением от сети.

Фото: apple.com\appletoolbox.com

Во вторник Apple представили новую версию своей операционной системы для смартфонов. Как сообщает портал The Verge, обновленная iOS продлит срок службы наушников AirPods благодаря «умному» алгоритму зарядки.

В первой бета-версии новой системы энтузиасты обнаружили возможность управлять зарядом беспроводных наушников. Как и в ноутбуках MacBook, новый алгоритм собирает информацию об использовании аксессуара, выбирая время для оптимальной зарядки.

Так, аккумулятор наушников и футляра заряжается до 100% непосредственно перед отключением от сети. Это позволяет увеличить срок службы литий-ионных батарей, снижая нагрузки во время зарядки.

Напомним, ранее на конференции WWDC представители Apple представили беспроводной ключ для автомобилей, который можно добавить в iPhone или Apple Watch. Новая функция появится в iOS 14, а первым автомобилем, поддерживающим такой способ запуска станет BMW пятой серии 2021 модельного года. Система работает через NFC, но в будущем Apple планирует заменить этот интерфейс широкополосным чипом U1.

Дмитрий Кошевой