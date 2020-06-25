Новый алгоритм будет заряжать наушники перед отключением от сети.
Во вторник Apple представили новую версию своей операционной системы для смартфонов. Как сообщает портал The Verge, обновленная iOS продлит срок службы наушников AirPods благодаря «умному» алгоритму зарядки.
В первой бета-версии новой системы энтузиасты обнаружили возможность управлять зарядом беспроводных наушников. Как и в ноутбуках MacBook, новый алгоритм собирает информацию об использовании аксессуара, выбирая время для оптимальной зарядки.
Так, аккумулятор наушников и футляра заряжается до 100% непосредственно перед отключением от сети. Это позволяет увеличить срок службы литий-ионных батарей, снижая нагрузки во время зарядки.
Напомним, ранее на конференции WWDC представители Apple представили беспроводной ключ для автомобилей, который можно добавить в iPhone или Apple Watch. Новая функция появится в iOS 14, а первым автомобилем, поддерживающим такой способ запуска станет BMW пятой серии 2021 модельного года. Система работает через NFC, но в будущем Apple планирует заменить этот интерфейс широкополосным чипом U1.