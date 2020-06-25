Sony заплатит $50 тысяч любому, кто взломает PS4

От редактора

Sony заплатит $50 тысяч любому, кто взломает PS4

Найденные ошибки в PlayStation Network будут стоить до $3 тысяч.

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Sony заплатит $50 тысяч любому, кто взломает PS4

Сегодня, 12:16

Найденные ошибки в PlayStation Network будут стоить до $3 тысяч.

sony
Фото: PxHere, Public Domain Pictures

Sony активно борется за безопасность своих консолей. Компания объявила, что заплатит $50 тысяч любому, кто взломает PS4 и PS4 Pro. Таким способом разработчики подключают к поиску уязвимостей сторонних специалистов.

Проект носит название PlayStation Bug Bounty. Сотрудники Sony создали прайс, в котором подробно расписаны цены на обнаружение определённых ошибок. 50 тысяч долларов (3,5 млн рублей) достанутся только тому, кто найдёт критическую уязвимость «четвёрки». Остальные ошибки разбиты по приоритетам, от высокого до низкого. Получить за них можно сумму от $500.

Прайс на поиск уязвимостей с официального блога Sony

Кроме уязвимостей консоли, компания Sony поощряет поиск слабых мест в онлайн-сервисе PlayStation Network. Здесь цены так же разбиты по категориям. За критическую ошибку портала гонорар начинается от $3 тысяч. Минимальная сумма в программе PlayStation Bug Bounty – 100 долларов.

На сегодняшний день компанию интересуют только уязвимости PS4. Консоль следующего поколения выйдет в этом году. Аналитики считают, что это случится в середине ноября, когда во многих странах начинается «чёрная пятница». В это время люди активно скупают технику.


Антон Жилин

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