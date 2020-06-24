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Xiaomi представили бюджетный смартфон Redmi 9

Сегодня, 10:31

Новинка уже доступна для предзаказа в Китае.

Фото: gizchina.com

Компания Xiaomi снова атакует эконом-сегмент — китайцы представили бюджетный смартфон Redmi 9 для «домашнего» рынка. Об этом сообщил глава компании в своём Weibo. Расширенная версия устройства уже доступна для предзаказа в КНР.

Для рынка Китая Xiaomi представили расширенную версию с увеличенным объёмом памяти. Так, в Европе пока доступны только версии с 3 ГБ ОЗУ, и накопителем на 32 ГБ (150 евро), или 4 ГБ ОЗУ с флеш-памятью на 64 ГБ (180 евро).

В Китае версию 4\64 ГБ оценили в 113 долларов, что отбросило необходимость в «урезанном» варианте на 3 ГБ ОЗУ. Смартфон с накопителем в 128 ГБ и таким же объёмом оперативной памяти обойдётся в 141 доллар, а за версию с 6 ГБ ОЗУ придётся доплатить 25 долларов.

Рекламная кампания Redmi 9 проходит под заявления о «новом стандарте» для бюджетного сегмента. Доказательством этого служит камера на четыре модуля, аккумулятор ёмкостью в 5020 мАч, и двухдиапазонный Wi-Fi-модуль.

За быстродействие Redmi 9 отвечает чипсет MediaTek Helio G80 с максимальной частотой процессора в 2 ГГц, и видеочипом Mali-G52 с частотой в 950 мГц. Любителей игр также может порадовать режим Game Turbo 2.0, который позволяет увеличивать производительность в требовательных играх.

Не исключено, что сочетание подобных характеристик с демократичным ценником поможет Redmi 9 повторить успех предшественника. Ранее вице-президент Xiaomi рассказал, что в мире продано более 19 миллионов единиц смартфонов Redmi 8.


Дмитрий Кошевой

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