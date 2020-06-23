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«Ростелеком» и Huawei планируют выпустить «умный» роутер для геймеров

Сегодня, 16:53

Маршрутизатор с ИИ будет сам оптимизировать скорость трафика.

интернет
Фото: Pixabay, Flickr

«Ростелеком» собирается выпустить роутер с искусственным интеллектом для геймеров. В компании «умный» маршрутизатор планируют создать вместе с китайской корпорацией Huawei. Данная информация появилась на страницах издания «Ведомости».

Особенность Wi-Fi роутера заключается в «начинке». Его хотят снабдить искусственным интеллектом, способным отслеживать активность владельца. Маршрутизатор с ИИ должен автоматически оптимизировать скорость передачи данных и сводить возможные задержки к минимуму. Благодаря такому устройству любители онлайн-игр, будут комфортнее себя чувствовать, не отвлекаясь на падения трафика.

На данный момент неизвестно, когда «Ростелеком» и Huawei выпустят интернет-роутер с искусственным интеллектом. Маршрутизатор сможет работать на высоких скоростях передачи информации до 2 Гбит/с. Роутер пройдёт машинное обучение, чтобы идентифицировать трафик онлайн-игр с критическими показателями скорости.


Антон Жилин

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