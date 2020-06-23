Facebook приобрела игровую студию Ready at Dawn

Разработчик The Order 1886 продолжит создавать VR-контент в качестве независимой студии.

Фото: Кира Соколова, Vladtime

Компания Facebook официально объявила о том, что приобрела известную игровую студию Ready at Dawn. Разработчик видеоигр вольется в команду Facebook с помощью технологий студии Oculus, которая известна созданием шлема виртуальной реальности.

На сегодняшний день Ready at Dawn уже создала 4 игры с Oculus: Lone Echo, Echo Arena, Echo Combat и Lone Echo II, которая еще находится в разработке, ее выход в свет пока не афишируется, сказано в сообщении.

Соединившись со студией Oculus, создатель The Order 1886 продолжит разрабатывать захватывающий контент виртуальной реальности и будет являться независимой студией, сообщают в Oculus.

«Мы исследуем много способов ускорить виртуальную реальность, и у нас есть удивительные и инновационные планы на следующие несколько лет игр. Мы очень рады, что Ready At Dawn присоединился к нашей команде», — сообщают в Oculus.

С 2003 года единственной целью компании Ready at Dawn является создание забавных и незабываемых игр, чтобы людям хотелось в них играть, опубликовано на странице в Facebook. Студия разработала Lone Echo, Echo VR, Deformers, «Орден: 1886», «Бог Войны: Происхождение», «Цепи Олимпа», «Призрак Спарты», «Оками» для Wii и «Дакстер».

Кира Соколова