Huawei P50 готовят к выпуску в 2021 году

Мнение

Huawei P50 готовят к выпуску в 2021 году

После выхода смартфон легко завоюет вершины рейтингов.

Сервис «Клипы» обошёлся «ВКонтакте» в 1 миллиард рублей

Мнение

Сервис «Клипы» обошёлся «ВКонтакте» в 1 миллиард рублей

Отечественный аналог TikTok позволит заработать авторам на видеоклипах.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Hi-Tech | Facebook приобрела игровую студию Ready at Dawn

Facebook приобрела игровую студию Ready at Dawn

Сегодня, 16:16

Разработчик The Order 1886 продолжит создавать VR-контент в качестве независимой студии.

игры

Фото: Кира Соколова, Vladtime

Компания Facebook официально объявила о том, что приобрела известную игровую студию Ready at Dawn. Разработчик видеоигр вольется в команду Facebook с помощью технологий студии Oculus, которая известна созданием шлема виртуальной реальности.

На сегодняшний день Ready at Dawn уже создала 4 игры с Oculus: Lone Echo, Echo Arena, Echo Combat и Lone Echo II, которая еще находится в разработке, ее выход в свет пока не афишируется, сказано в сообщении.

Соединившись со студией Oculus, создатель The Order 1886 продолжит разрабатывать захватывающий контент виртуальной реальности и будет являться независимой студией, сообщают в Oculus.

«Мы исследуем много способов ускорить виртуальную реальность, и у нас есть удивительные и инновационные планы на следующие несколько лет игр. Мы очень рады, что Ready At Dawn присоединился к нашей команде», — сообщают в Oculus.

С 2003 года единственной целью компании Ready at Dawn является создание забавных и незабываемых игр, чтобы людям хотелось в них играть, опубликовано на странице в Facebook. Студия разработала Lone Echo, Echo VR, Deformers, «Орден: 1886», «Бог Войны: Происхождение», «Цепи Олимпа», «Призрак Спарты», «Оками» для Wii и «Дакстер».


Кира Соколова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Дуров обвинил Facebook и Instagram в распространении рекламы мошенников
Дуров обвинил Facebook и Instagram в распространении рекламы мошенников

Создатель Telegram сообщил, что соцсети зарабатывают на его имени.

Майклу Китону предложили снова сыграть Бэтмена в фильме «Флэшпоинт»
Майклу Китону предложили снова сыграть Бэтмена в фильме «Флэшпоинт»

Студия Warner Bros ведет переговоры с актером.

Голосовых помощников научат проявлять инициативу в разговоре с человеком
Голосовых помощников научат проявлять инициативу в разговоре с человеком

 Также виртуальные помощники будут автоматически определять, когда общаются к ним, а когда к другому собеседнику.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости