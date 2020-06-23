Asus в июле продемонстрируют ROG Phone 3

Геймерский смартфон получит Qualcomm Snapdragon 865.

Фото: Святослав Суздальский, Vladtime





Игровые смартфоны смогли захватить свою часть рынка. В сравнении с «обычными» версиями у них, кроме геймерского бренда, есть весьма прокачанное «железо». Не станет исключением ROG Phone 3 — его Asus продемонстрируют в июле. Дату ещё не подтвердили, но месяц утверждён. Да и характеристиками поделились.

Процессором станет Qualcomm Snapdragon 865 Plus с частотой 3,09 ГГц. Экран FullHD диагональю 6,59 дюймов будет поддерживать развёрстку до 144 Гц. Под ним расположен сканер отпечатка. По памяти есть целых 3 варианта: 8, 12, 16 Гб ОЗУ и 128, 256, 521 Гб постоянной памяти. За питание отвечает аккумулятор на 6 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 30 Вт. ОС — ROG UI на базе Android 10.

Сюда же «воткнули» тройную камеру с основным модулем на 64 Мп. Селфи-камера получит разрешение на 13 Мп. О портах подтверждённых данных нет, равно как о системе охлаждения. Впрочем, последняя будет обязательно мощная, ведь иная не «вывезет» комплектующие, которые разгонятся на пик производительности.

Святослав Суздальский