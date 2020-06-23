Apple сообщила модели iPhone, которые получат iOS 14

Об обновлении компания рассказала на онлайн-конференции WWDC.

Фото: Кира Соколова, Vladtime

Вчера компания Apple провела презентацию на онлайн-конференции разработчиков WWDC, на которой рассказала о новой версии операционной системы для смартфонов и сообщила модели iPhone, которые получат iOS 14. Все смартфоны, использующие версию iOS 13, смогут обновиться до 14 версии.

В список попали: iPhone 6S, iPhone 6S Plus и iPhone SE первого поколения. Владельцы iPhone 7 и iPhone 7 Plus смогут получить новую версию. В список вошли также «яблоки» восьмой и десятой серий, как и линейка iPhone 11 и iPhone SE второго поколения.

Продемонстрированная iOS 14 получила обновленные виджеты, улучшенного персонального помощника Siri, новое приложение для перевода на 11 языках и другие возможности.

Сейчас компания работает над новой серией смартфонов iPhone 12, по прогнозам инсайдеров она выйдет осенью этого года. Весной в 2021 году Apple запланировала выпустить iPhone SE 2 Plus.

Кира Соколова