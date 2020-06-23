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Операторы связи хотят идентифицировать абонентов через интернет

Сегодня, 12:20

А Минэкономразвития эту возможность раскритиковало.

Фото: Pixabay

Минкомсвязь в апреле предложили законопроект, по которому операторы связи могут идентифицировать абонентов через интернет, а люди смогут с помощью этой идентификации менять операторов связи. Для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, подтверждённая учётная запись на сайте госуслуг и пройденная идентификация в единой биометрической системе.

Но операторы связи предложили свои собственные биометрические технологии для распознавания пользователей. При этом письменное соглашение о согласии на обработку данных не потребуется — оно будет принято автоматически при начале идентификации.

Но Минэкономразвития раскритиковало подобный проект, так как придётся передавать данные третьим лицам, а в этом случае нет какой-то гарантии об отсутствии утечек информации.


Святослав Суздальский

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