Живые фото макетов iPhone 12 появились в сети

Снимки опубликовал известный инсайдер Сонни Диксон.

Фото: Twitter @SonnyDickson

Поклонники продуктов компании Apple с нетерпением ждут осени, чтобы оценить новую серию смартфонов iPhone 12. На просторах интернета появляется все больше и больше информации о будущих моделях. Сегодня в сети появились живые фотографии макетов грядущего смартфона, которыми поделился успешный информатор Сонни Диксон.

На снимках представлены макеты, обычно используемые производителями чехлов и аксессуаров. Представлено три модели разных размеров 5,4, 6,1, и 6,7 дюйма. Все макеты имеют тройную основную камеру, что расходится со слухами о том, что модель 5,4 будет иметь двойную. Инсайдер написал в Twitter, что это еще не точная информация и количество камер в моделях может меняться производителем.

На снимках видно, что корпус плоский и более квадратный, что делает его похожим с iPhone 5 и подтверждает ранее появившиеся в сети слухи.

Ранее по сведениям от аналитика Мин-Чи Куо, инсайдера Джона Проссера и других источников стало известно, что компания Apple представит три версии iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Смартфоны этой серии будут иметь OLED-дисплей. Согласно утечкам информации Apple не собирается отказываться от жидкокристаллических дисплеев. Весной 2021 года компания планирует выпустить iPhone SE 2 Plus, с диагональю диссплея 5,5 дюймов и ЖК экраном.