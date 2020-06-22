В Китае испытали левитирующий поезд со скоростью 600 км/ч

Маглев перемещается по воздуху без контакта с полотном дороги.

Фото: Gameru и Edusmi

Вчера в Шанхае на территории университета Тунцзи испытали левитирующий поезд со скоростью 600 км/ч, запуском которого занимается компания CRRC Sifang Co. Сокращением слов магнитная левитация высокоскоростной поезд назван маглев. Он управляется с помощью силы электромагнитного тока и не касается полотна дороги.

Руководитель научно-исследовательской группы Дин Сансан сообщил, что испытания прошли успешно и все технические показатели соответствуют нормам и требованиям. Во время испытаний с помощью полученных данных были улучшены статические и динамические режимы работы, проверена предварительная производительность.

Проект создания маглева в Китае начали осуществлять с 2016 года. Тогда на территории университета началось строительство специальной ветки для испытаний поезда. Более тридцати компаний, университетов и институтов КНР участвуют в разработке проекта, который должен завершиться к концу 2020 года. В Шанхае уже построена специальная ветка для маглева, которая соединяет станцию метро и международный аэропорт Shanghai Pudong. На этом направлении скорость поезда превысит 400 км/ч.