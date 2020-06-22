Эксперт Mail.ru: Если смартфон перегрелся, его нельзя резко охлаждать

Глава отдела Hi-Tech рассказал, как защитить гаджет в жару.

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, что летом смартфон может загореться даже в кармане. Виной всему — жара.

По словам эксперта, каждый год лето становится всё горячее, и за устройством нужно следить особенно тщательно.

Чтобы сберечь устройство, нужно не допускать попадания на него прямых солнечных лучей, советует эксперт. Также лучше не использовать плотные чехлы, и стараться не включать на долгое время «тяжёлые» приложения.

Помимо этого Дмитрий добавил, что если смартфон всё же перегрелся, «его нельзя резко охлаждать». Не стоит в приступе паники класть гаджет в холодильник, правильнее дать ему плавно остыть.

Кроме жары к самовозгоранию могут привести и некоторые «вредные привычки» пользователей смартфонов. Пользователи Сети советуют, к примеру, не класть телефон под подушку во время зарядки — это приводит к перегреву.

Также не стоит убирать устройство на дно сумки, особенно если она загружена тяжёлыми вещами — излишнее давление тоже повышает риск возгорания. Впрочем, загореться телефон может и из-за неоригинальных зарядки и аккумулятора.

Владимир Сотников