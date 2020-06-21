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Warner Bros готовятся анонсировать игры про «Бетмена» и «Отряд самоубийц»

Сегодня, 16:33

Для начала зарегистрировали домены.

Warner Bros. начали с самых низов маркетинга — зарегистрировали домены для игр про «Бетмена» и «Отряд самоубийц». Официальная информация о том, что в компании готовятся анонсировать новые творения ещё не «проходила», но и просто так резервировать имена не будут. Да и воспользовались они проверенной компанией MarkMonitor.

На самом деле обе эти игры когда-то уже разрабатывались. «Отряд самоубийц» делался в виде кооперативного проекта в 2016 году, затем это дело бросили, а команду отправили разрабатывать игру о сыне «Бетмена». И он тоже не был выпущен. Либо в компании решили возрождать старые идеи, либо нашли подходящих разработчиков. С учётом заявлений о новом тайтле от WB Games Montreal, можно подумать, что эта компания и будет основным разработчиком.

Впрочем, основную информацию можно будет получить уже 22 августа — во время FanDome, где DC будут рассказывать обо всех фильмах, играх и комиксах, связанных с их вселенной.


Святослав Суздальский

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