Warner Bros готовятся анонсировать игры про «Бетмена» и «Отряд самоубийц»

Для начала зарегистрировали домены.

Warner Bros. начали с самых низов маркетинга — зарегистрировали домены для игр про «Бетмена» и «Отряд самоубийц». Официальная информация о том, что в компании готовятся анонсировать новые творения ещё не «проходила», но и просто так резервировать имена не будут. Да и воспользовались они проверенной компанией MarkMonitor.

На самом деле обе эти игры когда-то уже разрабатывались. «Отряд самоубийц» делался в виде кооперативного проекта в 2016 году, затем это дело бросили, а команду отправили разрабатывать игру о сыне «Бетмена». И он тоже не был выпущен. Либо в компании решили возрождать старые идеи, либо нашли подходящих разработчиков. С учётом заявлений о новом тайтле от WB Games Montreal, можно подумать, что эта компания и будет основным разработчиком.

Впрочем, основную информацию можно будет получить уже 22 августа — во время FanDome, где DC будут рассказывать обо всех фильмах, играх и комиксах, связанных с их вселенной.

Святослав Суздальский