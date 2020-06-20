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Главная страница | Hi-Tech | Huawei выпустит флагманский Mate 40 в октябре в срок

Huawei выпустит флагманский Mate 40 в октябре в срок

Сегодня, 16:50

Ограничения на поставку процессоров не сорвут цикл производства.

Продолжающееся противостояние правительства США с китайской компанией дало повод сомневаться в соблюдении производственного графика, о чём сообщали в СМИ. Аналитики Huawei пообещали, что компания выпустит флагманский Mate 40 в октябре в срок.

Напомним, американская сторона запретила Huawei использовать американские технологии при производстве своих чипсетов. Это поставило под угрозу производство линейки чипов Kirin. Так, ограничения повлияют на производство с 14 сентября.

Аналитики компании подсчитали, что до этого времени удастся создать необходимый запас готовой продукции для оснащения будущих флагманов. Это касается не только «обычных» 7-нм чипсетов, но и флагманских — с 5-нм техпроцессом.

Выход Huawei Mate 40 запланирован на октябрь. Эксперты предположили, что потенциальных запасов хватит для производства первой партии в 8 млн устройств. Правда, о дальнейших планах компании эксперты умолчали — по плану, первые смартфоны будут распроданы за два квартала. Иначе говоря, у китайцев есть почти год на обход американских ограничений.

Ранее представители Display Supply Chain рассказали, что новинка от Huawei получит матрицу с частотой в 120 Гц. Также эксперты предположили, что смартфон получит перископную камеру O-Film с оптическим зумом.


Дмитрий Кошевой

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