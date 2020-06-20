Консоль PlayStation 5 показали на живом фото

Громоздкий корпус — отличительная особенность новинки.

Фотографию нельзя назвать утечкой, так как снимок был сделан на производстве — консоль показательно держит в руках один из работников предприятия.

Визуально можно оценить возросшие габариты PlayStation 5, которые подтверждают догадки аналитиков, сравнивающих пресс-релизную картинку «соньки» с другими консолями. Упор при соотношении был сделан на стандартные для всех размеры дисковода и порта USB Type-C.

Тот факт, что новинку показали на живом фото, может говорить о полномасштабном запуске производства. Тайваньские СМИ, по информации из личных источников, ожидают что его пик выпадет на август 2020, чтобы к запланированному на ноябрь старту продаж Sony не настиг дефицит PlayStation 5 на рынке.

Всё же консоль относится к следующему поколению и обещает открыть новые возможности для геймеров и разработчиков. Ожидается, что она будет стоить дороже предшественницы, однако официальной стоимости компания ещё не озвучивала.

Олег Фёдоров