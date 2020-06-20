Sony перенесла презентацию PlayStation 5 на 11 июня

От редактора

Sony перенесла презентацию PlayStation 5 на 11 июня

Решение приняли в связи с протестами в США.

Huawei P50 готовят к выпуску в 2021 году

Мнение

Huawei P50 готовят к выпуску в 2021 году

После выхода смартфон легко завоюет вершины рейтингов.

Сервис «Клипы» обошёлся «ВКонтакте» в 1 миллиард рублей

Мнение

Сервис «Клипы» обошёлся «ВКонтакте» в 1 миллиард рублей

Отечественный аналог TikTok позволит заработать авторам на видеоклипах.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Hi-Tech | Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно для ПК, Xbox 360 и PS4

Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно для ПК, Xbox 360 и PS4

Сегодня, 12:00

Супергеройский файтинг можно забрать до 25 июня.

Компания Warner Bros. Interactive Entertainment решила устроить праздник для фанатов DC Comics. О желании поделиться игрой безвозмездно они сообщили в собственном Twitter-аккаунте 19 июня. Непрямого конкурента Mortal Kombat раздают бесплатно в Steam и игровых магазинах консолей.

Оригинальная Injustice: Gods Among Us вышла в 2013 году Xbox 360 и PlayStation 3, быстро завоевав симпатии геймеров. Оценка файтинга от журналистов Metacritic составила 80 баллов из 100. Теперь же все желающие могут заполучить игру на консолях следующего поколения.

Правда обладателям Xbox One достанется лишь базовая версия, по обратной совместимости с Xbox 360. Владельцам PS4 и ПК повезло больше — их ждёт полное издание со всем дополнительным контентом.

Игру разрабатывала студия NetherRealm, ответственная за культовый Mortal Kombat. Сюжет расскажет о параллельных мирах, кризисе супергероев и злодеев вселенной DC, и столкнёт их в противостоянии тирании озлобленной версии Супермена.


Олег Фёдоров

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Игроки увидели намёк на выход нового Mortal Kombat
Игроки увидели намёк на выход нового Mortal Kombat

Считается, что новая игра выйдет на PlayStation 5.

Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году

Об этом сообщили на презентации консоли.

Epic Games Store бесплатно раздаёт ARK: Survival Evolved до 18 июня
Epic Games Store бесплатно раздаёт ARK: Survival Evolved до 18 июня

Бесплатную раздачу задержали на неделю.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости