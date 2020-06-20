Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно для ПК, Xbox 360 и PS4

Супергеройский файтинг можно забрать до 25 июня.

Компания Warner Bros. Interactive Entertainment решила устроить праздник для фанатов DC Comics. О желании поделиться игрой безвозмездно они сообщили в собственном Twitter-аккаунте 19 июня. Непрямого конкурента Mortal Kombat раздают бесплатно в Steam и игровых магазинах консолей.

Оригинальная Injustice: Gods Among Us вышла в 2013 году Xbox 360 и PlayStation 3, быстро завоевав симпатии геймеров. Оценка файтинга от журналистов Metacritic составила 80 баллов из 100. Теперь же все желающие могут заполучить игру на консолях следующего поколения.

Правда обладателям Xbox One достанется лишь базовая версия, по обратной совместимости с Xbox 360. Владельцам PS4 и ПК повезло больше — их ждёт полное издание со всем дополнительным контентом.

Игру разрабатывала студия NetherRealm, ответственная за культовый Mortal Kombat. Сюжет расскажет о параллельных мирах, кризисе супергероев и злодеев вселенной DC, и столкнёт их в противостоянии тирании озлобленной версии Супермена.

Олег Фёдоров