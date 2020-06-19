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В Google Chrome 32 млн раз установили вредоносные расширения

Вчера, 16:52

Большинство шпионских программ маскировались под конвертеры файлов.

Пользователи браузера от Google 32 млн раз установили вредоносные расширения. Шпионские программы, отслеживающие персональные данные, маскировались под приложения для Chrome. Соответствующие данные представили эксперты Awake Security.

Среди вирусных расширений чаще всего попадались программы для перевода одного файлового формата в другой. Такие конвертеры выполняли сразу несколько функций: перекодировали файл и параллельно отслеживали пароли и историю браузера. Полученные данные программы-шпионы передают злоумышленникам. Аналитик Гари Голомба назвал атаку на Google Chrome самой массированной на данный момент.

Представителю Google Скотту Вествоверу пришлось отвечать на массовые обращения пользователей и журналистов. По его словам, из официального магазина приложений и виджетов Google Chrome уже удалены 70 расширений. О них предупредили специалисты. Вествовер заявил, что компания моментально реагирует на жалобы клиентов.

В Google не дают комментариев по поводу текущей атаки на браузер. Аналитики подсчитали, что шпионские программы были установлены около 32 млн раз. Бывший сотрудник цифровой безопасности Бен Джонсон объяснил пользователям, что хакеры постоянно пытаются завладеть чужими данными. Поэтому хранить важную информацию в браузерах небезопасно.


Антон Жилин

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