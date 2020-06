Игры Quantic Dream добрались до Steam, но фанаты недовольны

Высокий ценник на платформе не привлекает игроков.

Французская студия знакома фанатам собственными громкими эксклюзивами для консолей PlayStation. Но 18 июня Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human добрались и до платформы Valve.

Многие ПК-геймеры предпочитают Steam, потому ожидали выхода именитых проектов, но остались недовольны. Причиной стали скидки, которые на бывшие эксклюзивы составили всего 10%. Для сравнения, самая дорогая из новинок — Detroit: Become Human обойдётся желающим в 1456 рублей.

Щедростью подобное предложение не назовёшь. Тем более, что на 25 июня назначена ежегодная «Летняя распродажа» в Steam. Возможно из-за этого Quantic Dream и не стали предлагать свои игры дешевле.

К тому же платформа Valve имеет дурную славу по отношению к разработчикам и издателям. Дело в том, что Steam берёт 30% доли от продаж, не учитывая комиссий при покупке, что не слишком выгодно для мелких и средних студий. Хотя французских разработчиков к ним причислить нельзя.

Да и у конкурентов из Epic Games Store игры Quantic Dream вышли на ПК ещё в прошлом году.

Олег Фёдоров