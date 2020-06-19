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Игры Quantic Dream добрались до Steam, но фанаты недовольны

Вчера, 09:50

Высокий ценник на платформе не привлекает игроков.

Французская студия знакома фанатам собственными громкими эксклюзивами для консолей PlayStation. Но 18 июня Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human добрались и до платформы Valve.

Многие ПК-геймеры предпочитают Steam, потому ожидали выхода именитых проектов, но остались недовольны. Причиной стали скидки, которые на бывшие эксклюзивы составили всего 10%. Для сравнения, самая дорогая из новинок — Detroit: Become Human обойдётся желающим в 1456 рублей.

Щедростью подобное предложение не назовёшь. Тем более, что на 25 июня назначена ежегодная «Летняя распродажа» в Steam. Возможно из-за этого Quantic Dream и не стали предлагать свои игры дешевле.

К тому же платформа Valve имеет дурную славу по отношению к разработчикам и издателям. Дело в том, что Steam берёт 30% доли от продаж, не учитывая комиссий при покупке, что не слишком выгодно для мелких и средних студий. Хотя французских разработчиков к ним причислить нельзя.

Да и у конкурентов из Epic Games Store игры Quantic Dream вышли на ПК ещё в прошлом году.


Олег Фёдоров

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