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Главная страница | Hi-Tech | CD Project Red вновь перенесли дату Cyberpunk 2077

CD Project Red вновь перенесли дату Cyberpunk 2077

Вчера, 08:51

Релиз сдвинулся почти на месяц, на 19 ноября.

В собственном Twitter-аккаунте польские разработчики объявили об очередном переносе игровой премьеры. Предварительно Cyberpunk 2077 должна была выйти 17 сентября, после переноса из-за карантинных мероприятий в мире. Теперь же дата сдвинулась ещё на месяц, что понравилось не всем ожидающим.

«Те, кто знакомы с нашим подходом к созданию игр, знают — мы не будем выпускать неготовый продукт», — написали CDPR в обращении к сообществу.

Разработчики признались, что понимают, какими последствиями для них рискуют обернуться переносы со стороны торговых площадок и самих игроков. Также они принесли извинения за неудобства и подтвердили, что запланированный на 25 июня показ демо версии игрового процесса состоится.

Cyberpunk 2077 — многообещающий долгострой по вселенной старой настольной игры Cyberpunk 2020, который ждут многие геймеры. Фанаты игрового «Ведьмака» знакомы со способностями разработчиков, и то, что CD Project Red вновь перенесли дату релиза игры, вселяет надежду, что игроков ожидает достойный, доработанный ААА-проект.


Олег Фёдоров

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