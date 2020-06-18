Игроки увидели намёк на выход нового Mortal Kombat

Считается, что новая игра выйдет на PlayStation 5.

Несмотря на то, что презентация новой PlayStation прошла без намёка на новую часть легендарного файтинга, фанаты серии считают, что разработка новой игры близится к финалу. Так, игроки увидели намёк на скорый выход нового Mortal Kombat на сайте разработчика.

Речь идёт о вакансии инженера-программиста по графике, которую разместили на сайте WB Games. Судя по описанию, специалиста ищут для дочерней студии NetherRealm, которая отвечает за работу над серией Mortal Kombat и Injustice.

Кандидат должен обладать минимум 10-летним опытом в программировании, опытом работы над AAA-проектами, и с библиотеками DirectX 12. Всё это может говорить о высокой графической планке, которую разработчики задали своему проекту.

Новый сотрудник должен будет максимально реализовать возможности графического движка игры на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X.

Напомним, прошлая игра серии Mortal Kombat вышла в 2019 году. Игроки высоко оценили графику и геймплей Mortal Kombat 11, но многим не понравились попытки угодить борцам с дискриминациями. В частности, разработчиков упрекали за нелогичный выбор концовок для персонажей и неподходящих актёров озвучки персонажей. Несмотря на это, MK 11 стал самой продаваемой игрой прошлого года.

Дмитрий Кошевой