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Игроки увидели намёк на выход нового Mortal Kombat

Чт 18 июня 2020, 16:46:26

Считается, что новая игра выйдет на PlayStation 5.

Несмотря на то, что презентация новой PlayStation прошла без намёка на новую часть легендарного файтинга, фанаты серии считают, что разработка новой игры близится к финалу. Так, игроки увидели намёк на скорый выход нового Mortal Kombat на сайте разработчика.

Речь идёт о вакансии инженера-программиста по графике, которую разместили на сайте WB Games. Судя по описанию, специалиста ищут для дочерней студии NetherRealm, которая отвечает за работу над серией Mortal Kombat и Injustice.

Кандидат должен обладать минимум 10-летним опытом в программировании, опытом работы над AAA-проектами, и с библиотеками DirectX 12. Всё это может говорить о высокой графической планке, которую разработчики задали своему проекту.

Новый сотрудник должен будет максимально реализовать возможности графического движка игры на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X.

Напомним, прошлая игра серии Mortal Kombat вышла в 2019 году. Игроки высоко оценили графику и геймплей Mortal Kombat 11, но многим не понравились попытки угодить борцам с дискриминациями. В частности, разработчиков упрекали за нелогичный выбор концовок для персонажей и неподходящих актёров озвучки персонажей. Несмотря на это, MK 11 стал самой продаваемой игрой прошлого года.


Дмитрий Кошевой

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