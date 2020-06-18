Искусственный интеллект поможет «Ростеху» испытывать двигатели

Пилотная система тестируется на двигателях учебно-боевого самолёта Як-130.

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в госкорпорацию «Ростех» начала промышленные тесты новой системы. Благодаря новой разработке искусственный интеллект поможет испытывать двигатели, что в будущем повысит их эксплуатационные показатели.

Над внедрением новой тест-платформы в ОДК работают в тандеме с группой компаний «Цифра». Как отметили в «Ростехе», новая система позволит анализировать производство двигателей с помощью ИИ. Алгоритм сможет просчитывать виртуальные тестирования, что позволит сэкономить время и ресурс, сократив количество «традиционных» тестов.

Тестируемый образец новой системы задействован в производстве двигателя Аи-222-25, который устанавливается в учебно-боевой самолёт Як-130. Тест-платформа включает в себя интерфейс для ввода данных, хранилище информации, а также ИИ-модуль, который «обучается» на основе прошлых тестов, и заданных параметров. Система просчитывает влияние определённых деталей на двигатель, и строит математическую модель, которая заменяет испытания. Это позволяет получить предварительные данные без дополнительных трат ресурса двигателя.

На полноценное внедрение проекта отведён год. По результатам использования тест-системы на производственном комплексе «Салют» эксперты будут формировать методику применения полученного опыта на других предприятиях, отметили в «Ростехе».

Дмитрий Кошевой