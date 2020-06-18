Россияне смогут арендовать новые смартфоны Samsung

Условия аренды подразумевают ежемесячную плату за пользование устройством.

В России стартовала программа Samsung Upgrade. Теперь россияне смогут арендовать новые смартфоны компании.

Чтобы стать участником Samsung Upgrade нужно подать онлайн-запрос. Делается это на официальном портале Samsung. В течение нескольких минут его рассмотрят, после чего придёт подтверждение. После этого пользователю останется выбрать официальный магазин производителя, куда доставят желаемый смартфон. Продавцу нужно будет показать штрих-код, который придёт с сайта и свой паспорт.

Представители Samsung объяснили, что программа Upgrade подойдёт любителям флагманов, которые меняют смартфон каждый год. Например, цена на Galaxy S20 составляет почти 70 тыс. рублей. Если арендовать его на 12 месяцев, клиент заплатит 33,5 тыс. рублей. Эта сумма разбивается на каждый месяц. По истечению года, смартфон можно бесплатно поменять на новый. Прекратить аренду можно в любой момент, но не ранее полугода.

Для тех, кто боится сломать дорогой смартфон в период аренды, компания гарантирует помощь. В Samsung Upgrade входит бесплатная замена разбитого дисплея или задней панели. Ремонт производится в специализированных центрах. Но воспользоваться такой услугой можно только один раз.

Подобная программа действует для россиян, предпочитающих продукцию Apple. В официальных магазинах можно арендовать iPhone.

Антон Жилин