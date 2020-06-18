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Дуров обвинил Facebook и Instagram в распространении рекламы мошенников

Чт 18 июня 2020, 10:18:22

Создатель Telegram сообщил, что соцсети зарабатывают на его имени.

Павел Дуров обвинил модераторов Facebook, которые вводят людей в заблуждение, одобряют посты и объявления мошенников. Из-за бездействия соцсетей потеряли деньги доверчивые пенсионеры, их жалобы никак не влияют на дальнейшее распространение подобных реклам. Предприниматель рассказал, что больше года Facebook и Instagram зарабатывают «на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени». Дуров сообщил, что ни он лично, ни Telegram не предлагает пользователям никаких способов заработать. 

В своем посте Павел рассказал о пенсионерке, которая потеряла 180 тысяч из-за рекламы о заработке для пенсионеров, якобы от братьев Дуровых. Мошенники получили удаленный доступ к компьютеру женщины и оформили кредит.

На своей странице Павел привел несколько примеров аналогичных объявлений. Он надеется, что компания возместит ущерб пользователям и начнет более ответственно относиться к своей рекламной платформе. Если этого не произойдет, Дуров попросил пользователей сохранять подобную рекламу и делать скриншоты. Вся эта информация пригодится для возможного судебного разбирательства.

Напомним, что в 2018 году Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России из-за отказа предоставлять информацию в ФСБ для расшифровки сообщений. Тем не менее, Telegram продолжает успешно работать у российских пользователей.


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