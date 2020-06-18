Дуров обвинил Facebook и Instagram в распространении рекламы мошенников

Создатель Telegram сообщил, что соцсети зарабатывают на его имени.

Предприниматель рассказал, что больше года Facebook и Instagram зарабатывают «на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени».

Дуров сообщил, что ни он лично, ни Telegram не предлагает пользователям никаких способов заработать.

Павел Дуров обвинил модераторов Facebook, которые вводят людей в заблуждение, одобряют посты и объявления мошенников. Из-за бездействия соцсетей потеряли деньги доверчивые пенсионеры, их жалобы никак не влияют на дальнейшее распространение подобных реклам.

В своем посте Павел рассказал о пенсионерке, которая потеряла 180 тысяч из-за рекламы о заработке для пенсионеров, якобы от братьев Дуровых. Мошенники получили удаленный доступ к компьютеру женщины и оформили кредит.

На своей странице Павел привел несколько примеров аналогичных объявлений. Он надеется, что компания возместит ущерб пользователям и начнет более ответственно относиться к своей рекламной платформе. Если этого не произойдет, Дуров попросил пользователей сохранять подобную рекламу и делать скриншоты. Вся эта информация пригодится для возможного судебного разбирательства.

Напомним, что в 2018 году Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России из-за отказа предоставлять информацию в ФСБ для расшифровки сообщений. Тем не менее, Telegram продолжает успешно работать у российских пользователей.