Осеннее обновление Windows 10 облегчит доступ к ранним версиям системы

Основной упор на тестерах.

Осеннее обновление Windows 10 получит название 20Н2 и в основном облегчит доступ к ранним версиям системы. Помимо этого, в Microsoft заявили, что сосредоточатся на оптимизации и повышении производительности в целом, а не на добавлении очередного набора не популярных функций.

Для того, чтобы как можно быстрее выдать обновление, его даже обозвали «ограниченным набором функций», что отправляет 20Н2 в ряды незначительных обновлений и даёт возможность быстрее его распространять. Помимо оптимизации хотят внедрить уже Microsoft Edge на движке Chromium.

К этому же обновлению хотят добавить упрощённый доступ к ранним версиям системы. Раньше было 3 кольца Windows Insiders (быстрое, медленное и релиз-превью). Для стандартизации и ясности теперь быстрое кольцо станет Dev Channel, медленное — Beta channel, а релиз превью — Release Preview Channel. Первый вариант предоставляет доступ к новым функциям без привязки к версии, второй — полноценная бета-версия, а третье кольцо почти не изменится.

Святослав Суздальский