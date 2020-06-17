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Осеннее обновление Windows 10 облегчит доступ к ранним версиям системы

Ср 17 июня 2020, 16:56:56

Основной упор на тестерах.

Осеннее обновление Windows 10 получит название 20Н2 и в основном облегчит доступ к ранним версиям системы. Помимо этого, в Microsoft заявили, что сосредоточатся на оптимизации и повышении производительности в целом, а не на добавлении очередного набора не популярных функций.

Для того, чтобы как можно быстрее выдать обновление, его даже обозвали «ограниченным набором функций», что отправляет 20Н2 в ряды незначительных обновлений и даёт возможность быстрее его распространять. Помимо оптимизации хотят внедрить уже Microsoft Edge на движке Chromium.

К этому же обновлению хотят добавить упрощённый доступ к ранним версиям системы. Раньше было 3 кольца Windows Insiders (быстрое, медленное и релиз-превью). Для стандартизации и ясности теперь быстрое кольцо станет Dev Channel, медленное — Beta channel, а релиз превью — Release Preview Channel. Первый вариант предоставляет доступ к новым функциям без привязки к версии, второй — полноценная бета-версия, а третье кольцо почти не изменится.


Святослав Суздальский

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