Сервис «Клипы» обошёлся «ВКонтакте» в 1 миллиард рублей

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Сервис «Клипы» обошёлся «ВКонтакте» в 1 миллиард рублей

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Часы Samsung Galaxy Watch 3 из нержавеющей стали смогут делать ЭКГ

Сегодня, 09:37

Инсайдер поделился первыми снимками нового устройства.


Galaxy Watch 2 / Galaxy Watch 3


Новые смарт-часы Galaxy Watch 3 производства Samsung официально представят миру 5 августа. Вчера в Twitter инсайдер поделился первыми снимками нового гаджета, а также раскрыл основные характеристики и возможности.

Модели будут представлены в двух вариациях: из нержавеющей стали и титанового сплава. Часы смогут делать электрокардиограмму (ЭКГ).

Младшая модель получит 1,2-дюймовый экран, а старшая 1,4. Обе версии будут безрамочными с использованием защитного стекла Gorilla Glass DX. Ёмкость ОЗУ — 1 Гб, а флэш-память — 8 Гб.

Ёмкость аккумуляторов составит 247 и 340 мАч соответственно. Часы оснащены модемом LTE и датчиком GPS. Стандартные функции по измерению пульса, количеству шагов и пр. останутся с прошлой модели. Стоимость новых часов пока держится в тайне.


Олег Луганский

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