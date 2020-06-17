Часы Samsung Galaxy Watch 3 из нержавеющей стали смогут делать ЭКГ

Инсайдер поделился первыми снимками нового устройства.





Galaxy Watch 2 / Galaxy Watch 3





Новые смарт-часы Galaxy Watch 3 производства Samsung официально представят миру 5 августа. Вчера в Twitter инсайдер поделился первыми снимками нового гаджета, а также раскрыл основные характеристики и возможности.

Модели будут представлены в двух вариациях: из нержавеющей стали и титанового сплава. Часы смогут делать электрокардиограмму (ЭКГ).

Младшая модель получит 1,2-дюймовый экран, а старшая 1,4. Обе версии будут безрамочными с использованием защитного стекла Gorilla Glass DX. Ёмкость ОЗУ — 1 Гб, а флэш-память — 8 Гб.

Ёмкость аккумуляторов составит 247 и 340 мАч соответственно. Часы оснащены модемом LTE и датчиком GPS. Стандартные функции по измерению пульса, количеству шагов и пр. останутся с прошлой модели. Стоимость новых часов пока держится в тайне.

Олег Луганский