Пользователи Redmi Note 9S обнаружили ошибку в подключении Wi-Fi

Об этом сообщили на XDA Developers и Mi Community.

Пользователи Redmi Note 9S обнаружили ошибку смартфона в подключении к сети Wi-Fi. Несмотря на то, что при покупке гаджетов Xiaomi привыкаешь к различным багам, об этом всегда сообщают. На этот раз проблема коснулась Wi-Fi — через 10-15 минут после блокировки экрана смартфон отключается от сети. Причём эта неприятность замечена только у европейских версий гаджетов — ни китайские, ни индийские покупатели на подобное не жаловались.

Некоторый фикс, по мнению отдельных пользователей, приходится на MIUI 11.0.8.0. Подключение к сети не страдает, но вместо того, чтобы подключаться к Wi-Fi для обновления IP-адреса раз в несколько часов, Redmi Note 9S делает это каждые несколько минут. А это «сжирает» батарею смартфона. Из-за обнаружения проблемы только в европейских версиях пользователи форумов склоняются к программному, а не аппаратному истоку. Есть версия, что таким образом работает условный режим экономии энергии, но почему настолько «криво» — неизвестно.

Святослав Суздальский