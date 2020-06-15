В апреле бренд Huawei стал самым продаваемым на рынке смартфонов

Но из-за санкций повторить рекорд будет проблематично.

В апреле бренд Huawei и суббренд Honor завоевали популярность покупателей со всего мира. Это подтвердилось статистикой — за компанией на рынке закрепилась доля в 19%, что и сделало бренд самым продаваемым в сегменте смартфонов. Разве что отсутствие предустановленных сервисов Google может отвратить будущих покупателей (хотя множество людей только радуется этому). А из серьёзных ударов можно назвать только разрыв отношений с TSMC — промышленной компанией, изготавливающей всю электронику.

В первую очередь рост покупателей связывают с теми же санкциями от США. Так как в Китае весьма сильны патриотические чувства, это сподвигло китайцев обратить внимание на Huawei и Honor в ущерб другим брендам. Плюс китайская же экономика начинает оправляться от влияния коронавируса. Да и российский рынок поддержал Huawei и компания обошла Samsung в продажах. А на одном из прошлых отчётов Counterpoint за первый квартал 2020, Huawei заняла 3 место на европейском рынке с долей в 16%. Впрочем, если они продолжат выпускать интересные гаджеты и не будут слишком сильно завышать цену — рекорд получится повторить и неоднократно.

Святослав Суздальский