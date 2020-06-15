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VPN поможет защититься от хакеров при использовании общественных Wi-fi

Сегодня, 13:37

IT — эксперт рассказал об опасности общедоступного Интернета.

Директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Арсений Щельцин рассказал агентству «Прайм» об опасности общественных сетей Wi-fi.

По словам эксперта, на общедоступный роутер хакеры могут закачать вредоносные программы, сканирующие весь проходящий через него контент. Это позволит злоумышленникам, к примеру, подменить сайты, на которые будет заходить пользователь. Гипотетически, из-за этого юзер может ввести свои персональные данные, например, на фальшивой странице Госуслуг. После этого пользователь, скорее всего, потеряет доступ к аккаунту.

Щельцин также особо указал, что обнаружить взлом своего устройства практически невозможно. Ведь первоочередная задача хакеров — скрыть следы «работы».

«Понять, что вас взломали, можно уже тогда, когда твои данные где-то используются», — сообщил эксперт.

Впрочем, есть способы защититься от подобных атак. По словам Щельцина, VPN и антивирус существенно снижают вероятность взлома мобильных устройств. Но, к сожалению, даже эти меры не дают 100% гарантии сохранности данных.


Владимир Сотников

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