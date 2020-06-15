VPN поможет защититься от хакеров при использовании общественных Wi-fi

IT — эксперт рассказал об опасности общедоступного Интернета.
По словам эксперта, на общедоступный роутер хакеры могут закачать вредоносные программы, сканирующие весь проходящий через него контент. Это позволит злоумышленникам, к примеру, подменить сайты, на которые будет заходить пользователь. Гипотетически, из-за этого юзер может ввести свои персональные данные, например, на фальшивой странице Госуслуг. После этого пользователь, скорее всего, потеряет доступ к аккаунту.
Щельцин также особо указал, что обнаружить взлом своего устройства практически невозможно. Ведь первоочередная задача хакеров — скрыть следы «работы».
Впрочем, есть способы защититься от подобных атак. По словам Щельцина, VPN и антивирус существенно снижают вероятность взлома мобильных устройств. Но, к сожалению, даже эти меры не дают 100% гарантии сохранности данных.