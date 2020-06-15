«Яндекс» создал сервис видеовстреч «Яндекс.Телемост»

Время беседы неограниченно.

Вслед за разнообразными стартапами, в гонку по облегчению жизни работников на удалёнке включился «Яндекс». Они запустили тестирование своего нового детища — сервис видеовстреч «Яндекс.Телемост». Сейчас у него нет каких-то выделенных особенностей, да и работает он не во всех браузерах, а только в «Яндекс.Браузер» и Google Chrome.

Даже настроек «не завезли»: ни фон поменять, ни приватность настроить. Впрочем, есть свои удобства: при создании видеовстречи ссылка автоматически копируется в буфер обмена. Пустячок, а приятно. В беседе сейчас могут находиться до 35 человек и смогут они только обмениваться видео, съёмкой экрана или звуком — чата нет.

Однако, на будущее «Яндекс» уже заготовили планы: расширить функциональность, добавить поддерживаемые браузеры и, самое главное, интегрировать «Телемост» во все сервисы «Яндекса», объединяя их в единую сеть. Так как сейчас это лишь первая версия, которая выполняет все необходимые задачи, то в дальнейшем «Телемост» может стать серьёзным конкурентом различным Zoom. Как минимум в России.

Святослав Суздальский