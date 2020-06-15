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Главная страница | Hi-Tech | Джон Проссер намекнул на создание складного смартфона Apple

Джон Проссер намекнул на создание складного смартфона Apple

Сегодня, 09:12

Известный инсайдер не впервые прогнозирует новую продукцию компании.

Официальных заявлений о том, что смартфон с гибким экраном выйдет, нет. Однако известный инсайдер Джон Проссер намекнул на создание складного смартфона от Apple.

В Twitter произошло обсуждение смартфонов со складными экранами, и в него ввязался инсайдер. Проссер и ранее был известен тем, что предсказывал новинки от Apple, поэтому его мнение стало интересно участникам обсуждения. Один из пользователей обратился к Проссеру и попросил, чтобы тот подал сигнал, если обсуждаемая новинка выйдет. И, как ни странно, известный инсайдер дал знак, которого так ждали пользователи. Тем самым он дал понять — не стоит отчаиваться, вполне возможно, складной смартфон скоро представят миру.

В то же время, стоит учитывать, что это не официальное заявление, а значит делать выводы еще рано. Стоит немного подождать и быть может Apple сами объявят об инновационном конкуренте Samsung Galaxy Fold или Z Flip.


Кристина Матвеева

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