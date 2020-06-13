Epic Games Store бесплатно раздаёт ARK: Survival Evolved до 18 июня

Бесплатную раздачу задержали на неделю.

Онлайн-магазин Epic Games Store с запозданием выполнил данное обещание. С четверга платформа бесплатно раздаёт игру ARK: Survival Evolved. Получить свою копию можно до 18 июня. Стоит отметить, что изначально бесплатная раздача этой игры планировалась на прошлой неделе.

Сроки пришлось сместить из-за внутриигрового события в «АРК», которое должно было стартовать 4 июня. Вероятно, раздачу игры приурочили к мероприятию, которое уже стартовало. Напомним, из-за заминки игроки на протяжении дополнительной недели могли бесплатно получить Overcooked.

Помимо ARK: Survival Evolved, в ближайшую неделю можно получить бесплатный набор из последних игр серии Samurai Shodown. Комплект Neogeo Collection позволяет обзавестись версией Samurai Shodown V Perfect, выход которой отменили в 2004 году.

ARK: Survival Evolved является многопользовательским симулятором выживания, релиз которого состоялся в 2017 году. Игрокам предстоит бороться за выживание на острове, наполненном динозаврами, и враждебными игроками. Игра доступна на большинстве консолей, а с 2018 года была представлена версия для смартфонов на платформе Android и iOS.

Дмитрий Кошевой