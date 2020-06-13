Sony перенесла презентацию PlayStation 5 на 11 июня

От редактора

Sony перенесла презентацию PlayStation 5 на 11 июня

Решение приняли в связи с протестами в США.

Huawei P50 готовят к выпуску в 2021 году

Мнение

Huawei P50 готовят к выпуску в 2021 году

После выхода смартфон легко завоюет вершины рейтингов.

Сервис «Клипы» обошёлся «ВКонтакте» в 1 миллиард рублей

Мнение

Сервис «Клипы» обошёлся «ВКонтакте» в 1 миллиард рублей

Отечественный аналог TikTok позволит заработать авторам на видеоклипах.

Сюжеты:

Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы Белок BAM15 помог мышам похудеть без диеты Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды Почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю Люди способны впадать в «зимнюю спячку» в тяжелые периоды Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки В Telegram Ефремова вошла жена или менеджер, сообщает дочь актера Пожилая мать простилась с Сергеем Захаровым, умершим после ДТП с Ефремовым Школьники в России получат аттестаты без сдачи экзаменов Бездомного осудили в Петербурге за «ложное минирование» Конститунционного суда и освободили
Главная страница | Hi-Tech | Epic Games Store бесплатно раздаёт ARK: Survival Evolved до 18 июня

Epic Games Store бесплатно раздаёт ARK: Survival Evolved до 18 июня

Сегодня, 14:32

Бесплатную раздачу задержали на неделю.

Онлайн-магазин Epic Games Store с запозданием выполнил данное обещание. С четверга платформа бесплатно раздаёт игру ARK: Survival Evolved. Получить свою копию можно до 18 июня. Стоит отметить, что изначально бесплатная раздача этой игры планировалась на прошлой неделе.

Сроки пришлось сместить из-за внутриигрового события в «АРК», которое должно было стартовать 4 июня. Вероятно, раздачу игры приурочили к мероприятию, которое уже стартовало. Напомним, из-за заминки игроки на протяжении дополнительной недели могли бесплатно получить Overcooked.

Помимо ARK: Survival Evolved, в ближайшую неделю можно получить бесплатный набор из последних игр серии Samurai Shodown. Комплект Neogeo Collection позволяет обзавестись версией Samurai Shodown V Perfect, выход которой отменили в 2004 году.

ARK: Survival Evolved является многопользовательским симулятором выживания, релиз которого состоялся в 2017 году. Игрокам предстоит бороться за выживание на острове, наполненном динозаврами, и враждебными игроками. Игра доступна на большинстве консолей, а с 2018 года была представлена версия для смартфонов на платформе Android и iOS.


Дмитрий Кошевой

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Презентацию Cyberpunk 2077 перенесли на 2 недели из-за протестов в США
Презентацию Cyberpunk 2077 перенесли на 2 недели из-за протестов в США

Всплеск социального недовольства в Штатах повлиял на решение CD Project Red.

Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году

Об этом сообщили на презентации консоли.

С 1 июня начинает действовать закон о единовременной выплате детям от 3 до 16 лет
С 1 июня начинает действовать закон о единовременной выплате детям от 3 до 16 лет

Сумма пособия составит 10 тысяч рублей.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости