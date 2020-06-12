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Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году

Сегодня, 16:51

Об этом сообщили на презентации консоли.

Сегодня ночью состоялась презентация новой консоли от японской компании. На презентации стало известно, что Rockstar Games выпустят игру GTA V на PlayStation 5 уже в 2021 году.

Отдельный анонс версии для новой консоли может говорить об отсутствии обратной совместимости, предположили в комментариях к трансляции. Между тем, на презентации речь зашла об улучшенной версии игры, которая увидела свет в 2013 году.

Пока характер улучшений неизвестен. Судя по всему, игра получит улучшенную графику, которая сможет использовать все возможности PlayStation 5. Напомним, консоль нового поколения оснащена процессором AMD Zen 2 — каждое из восьми его ядер работает на частоте в 3,5 ГГц.

Процессор дополнит твердотельный накопитель с пропускной способностью до 9 гигабайт в секунду. Также быстродействию поспособствует и 16 ГБ оперативной памяти GDDR6, максимальное быстродействие которое составляет 448 ГБ\с.

Пятая часть серии Grand Theft Auto вышла в 2013 году, поэтому игра изначально поддерживала PlayStation 3 и PlayStation 4. Считается, что игра от Rockstar Games уже в первые сутки продаж принесла $1 млрд выручки.


Дмитрий Кошевой

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