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Сервис «Клипы» обошёлся «ВКонтакте» в 1 миллиард рублей

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Сервис «Клипы» обошёлся «ВКонтакте» в 1 миллиард рублей

Отечественный аналог TikTok позволит заработать авторам на видеоклипах.

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Сервис «Клипы» обошёлся «ВКонтакте» в 1 миллиард рублей

Сегодня, 17:24

Отечественный аналог TikTok позволит заработать авторам на видеоклипах.

Новый сервис от «ВКонтакте» под названием «Клипы» обошёлся соцсети в 1 миллиард рублей. Будучи отечественным ответом популярному приложению TikTok, сервис «Клипы» имеет аналогичный функционал, но с серьёзными расширениями в пользу качества контента. Так, в руководстве «ВКонтакте» отмечают монетизацию контента, что позволит авторам роликов заработать.

Заместитель гендиректора по стратегии и развитию бизнеса «ВКонтакте» Александр Круглов также добавляет, что сейчас ведутся переговоры с имеющими вест производителями видео-контента в русскоязычном сегмента интернета: авторами, киностудиями, продакшенами и даже ТВ-каналами.

Среди главных особенностей «Клипов» также числится способность распознавать движения пользователя, который сможет контролировать жестами процесс съёмки ролика. Обещан понятный и доступный для новичков интерфейс, а набор инструментов будет расширяться в зависимости от отзывов пользователей.

С момента запуска «Клипы» привлекли внимание 8 миллионов новых пользователей, успев собрать более 110 миллионов просмотров.


Милорад Васич

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