Сервис «Клипы» обошёлся «ВКонтакте» в 1 миллиард рублей

Отечественный аналог TikTok позволит заработать авторам на видеоклипах.
Заместитель гендиректора по стратегии и развитию бизнеса «ВКонтакте» Александр Круглов также добавляет, что сейчас ведутся переговоры с имеющими вест производителями видео-контента в русскоязычном сегмента интернета: авторами, киностудиями, продакшенами и даже ТВ-каналами.
Среди главных особенностей «Клипов» также числится способность распознавать движения пользователя, который сможет контролировать жестами процесс съёмки ролика. Обещан понятный и доступный для новичков интерфейс, а набор инструментов будет расширяться в зависимости от отзывов пользователей.
С момента запуска «Клипы» привлекли внимание 8 миллионов новых пользователей, успев собрать более 110 миллионов просмотров.