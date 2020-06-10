300 000 пользователей Nintendo подверглись взлому

Хакерская атака задела почти вдвое больше пользователей, чем было известно.

10 июня компания Nintendo заявила, что от взлома пострадали как минимум 300 000 пользователей.

Взлому в основном подверглись пользователи Nintendo Switch. Специалисты компании не исключают, что помимо личных данных игроков возможна также утечка данных по платежам, если те были привязаны к аккаунту.

Если ранее было возможно войти в игровой аккаунт посредством NNID (код Nintendo Network), то теперь такая возможность заблокирована.

Блокирование возможности входа нужно, чтобы взломщики не могли более воспользоваться аудиторией компании Nintendo и нелегально перевести средства.

Компания крайне рекомендует всем, кто пострадал, включить двухступенчатую систему аутентификации в аккаунтах для большей надёжности.

Те, кто пострадал от взлома, будут уведомлены об этом в ближайшее время и смогут сменить пароль.

До детального расследования Nintendo заявляли о том, что в результате апрельского взлома пострадали 160 000 пользователей.

Ангелина Соколовская