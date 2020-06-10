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Главная страница | Hi-Tech | 300 000 пользователей Nintendo подверглись взлому

300 000 пользователей Nintendo подверглись взлому

Сегодня, 17:23

Хакерская атака задела почти вдвое больше пользователей, чем было известно. 

10 июня компания Nintendo заявила, что от взлома пострадали как минимум 300 000 пользователей. 

Взлому в основном подверглись пользователи Nintendo Switch. Специалисты компании не исключают, что помимо личных данных игроков возможна также утечка данных по платежам, если те были привязаны к аккаунту. 

Если ранее было возможно войти в игровой аккаунт посредством NNID (код Nintendo Network), то теперь такая возможность заблокирована. 

Блокирование возможности входа нужно, чтобы взломщики не могли более воспользоваться аудиторией компании Nintendo и нелегально перевести средства. 

Компания крайне рекомендует всем, кто пострадал, включить двухступенчатую систему аутентификации в аккаунтах для большей надёжности. 

Те, кто пострадал от взлома, будут уведомлены об этом в ближайшее время и смогут сменить пароль. 

До детального расследования Nintendo заявляли о том, что в результате апрельского взлома пострадали 160 000 пользователей.


Ангелина Соколовская

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