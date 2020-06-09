Обновление «ВКонтакте» позволит перевести аудиосообщения в текст

Технология на последнем этапе тестирования.

Главная российская социальная сеть «ВКонтакте» сообщила о завершающем этапе тестирования долгожданного многими обновлениями. С ним появится возможность перевести аудиосообщения в текст. Обновление позволит не только примирить любителей общаться голсовыми сообщениями с нелюбящими их слушать, но и станет достойной заменой для большинства чат-ботов от сторонних разработчиков.

На данный момент, как и многие подобные нововведения, функция доступна только ограниченному количеству пользователей. Но в ближайшие дни она появится у всех. Главное преимущество нейросети - расшифровка сленга, использование знаков препинания и распознавание шума. Большая часть ботов от сторонних разроботчиков не располагает таким продвинутым функционалом.

Правда, на данный момент нейросеть способна переводить в текст аудисообщения не длиннее 30 секунд.

Милорад Васич