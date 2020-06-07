Отсутствие обновлений безопасности снижает сопротивляемость вирусам.

Согласно исследованию агентства NetMarketShare, почти на четверти домашних компьютеров используется Windows 7, выпущенная 11 лет назад. Эксперты по безопасности отмечают, что использование Windows 7 ставит под угрозу пользовательские данные.

Специалисты уверены, что компьютер с устаревшей операционной системой ежедневно становится уязвимей. Так, Microsoft прекратила выпуск обновлений безопасности для «семёрки» в январе. Иначе говоря, операционная система не сможет противостоять известным угрозам, выпущенным после этого срока.

Как отметил Евгений Лифшиц из совета Государственной думы по информационной политике, Windows 7 обладает уязвимостями, которые хорошо известны злоумышленниками. Так, уязвимость BlueKeep оставляет «окно» для массовых атак, вроде эпидемии WannaCry. Напомним, тогда было заражено до 500 тысяч устройств в 150 странах мира. При этом, защититься смогли пользователи, которые установили обновления безопасности.

В Microsoft подчёркивают, что ядро Windows 7 создавалось для угроз прошлого десятилетия, поэтому ей всё сложней было противостоять новым вирусам. Напомним, Windows 7 вышла в 2009 году, сменив Windows Vista. Новая ОС оставалась самой распространённой даже с выходом восьмой версии, но её показатель превзошла Windows 10. В начале года 57% компьютеров работали под управлением «десятки».

Дмитрий Кошевой