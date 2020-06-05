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Главная страница | Hi-Tech | Xiaomi запатентовал гибкий смартфон в форме книги

Xiaomi запатентовал гибкий смартфон в форме книги

Сегодня, 17:34

В продаже их ещё не скоро можно будет увидеть из-за высокой стоимости.

На представленных эскизах от Xiaomi можно увидеть гибкий смартфон в виде книги с экраном по внешней стороне сгиба.

Практически вся поверхность девайса сплошной экран. Рамки смартфона очень тонкие. Из-за этого становится вопрос использования так, чтобы избежать повреждений. Возможно, что смартфон будет легко выскользать из рук, поэтому на него понадобится чехол, который будет не просто использовать так, чтобы не перекрывать экран.

Эскиз смартфона, который запатентовал Xiaomi, очень напоминает Huawei Mate Xs. Фронтальная и основная камера у смартфона-книжки используется одна и та же. Скорее всего, это будет возможно благодаря складному экрану. При перевороте смартфона тыльной стороной, без камеры, тоже будет видно изображение. Саму камеру, как и кнопки громкости и питания, вынесли на отдельную широкую полосу.

Заявленным патентом компания Xiaomi показывает, что смартфоны в будущем приобретут большую популярность и будут быстро раскупаться.


Ангелина Соколовская

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