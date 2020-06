Electronic Arts вернула своим игры в Steam с большими скидками

Компании возобновили сотрудничество спустя 9 лет.

Прошлогодние слухи подтвердились: Electronic Arts вернула своим игры в Steam, причём сразу с большими скидками. На данный момент в главном игровом интернет-магазине можно купить большинство самых громких игровых франшиз, изданных под покровительством EA. Например, доступны не только полные антологии Need for Speed, Crysis, Dragon Age, Medal of Honor, но и отдельные проекты вроде Mirror’s Edge или Jade Empire.

Вместе с играми Electronic Arts добавляет в Steam абонементную подписку EA Access, которая открывает доступ ко всем доступным в Steam играм издателя на предоплаченное время.

Steam и EA разорвали дипломатические отношения ещё в 2011 году, когда последние стали усиленно проталкивать собственный игровой сервис Origin. Однако, после официального прекращения поддержки Battlefront 2 посещаемость детища EA стала сильно падать. Примечательно, что слухи о возвращении игр EA в Steam спустя 9 лет поползли ещё накануне выхода Jedi: Fallen Order, которая вышла в ноябре 2019 года сразу для нескольких игровых магазинов, включая и Steam.

Тем не менее, для того, чтобы играть через EA Access в Steam, всё ещё нужен зарегистрированный аккаунт в Origin и установленное на ПК соответствующее приложение.

Милорад Васич