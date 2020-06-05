Samsung Galaxy Note 20 Plus оснастят 108 Мп камерой и 50-кратным зумом

От редактора

Samsung Galaxy Note 20 Plus оснастят 108 Мп камерой и 50-кратным зумом

Вместо ToF используют лазерную фокусировку.

Майское обновление Windows 10 способно испортить SSD-накопители

Мнение

Майское обновление Windows 10 способно испортить SSD-накопители

Пользователь жалуется, что после обновления Windows стала грузиться по полчаса.

Electronic Arts вернула своим игры в Steam с большими скидками

Мнение

Electronic Arts вернула своим игры в Steam с большими скидками

Компании возобновили сотрудничество спустя 9 лет.

Сюжеты:

Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех Китайский закон о национальной безопасности провоцирует холодную войну между Гонконгом и США Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план» Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон
Главная страница | Hi-Tech | Electronic Arts вернула своим игры в Steam с большими скидками

Electronic Arts вернула своим игры в Steam с большими скидками

Сегодня, 15:18

Компании возобновили сотрудничество спустя 9 лет.

Прошлогодние слухи подтвердились: Electronic Arts вернула своим игры в Steam, причём сразу с большими скидками. На данный момент в главном игровом интернет-магазине можно купить большинство самых громких игровых франшиз, изданных под покровительством EA. Например, доступны не только полные антологии Need for Speed, Crysis, Dragon Age, Medal of Honor, но и отдельные проекты вроде Mirror’s Edge или Jade Empire.

Вместе с играми Electronic Arts добавляет в Steam абонементную подписку EA Access, которая открывает доступ ко всем доступным в Steam играм издателя на предоплаченное время.

Steam и EA разорвали дипломатические отношения ещё в 2011 году, когда последние стали усиленно проталкивать собственный игровой сервис Origin. Однако, после официального прекращения поддержки Battlefront 2 посещаемость детища EA стала сильно падать. Примечательно, что слухи о возвращении игр EA в Steam спустя 9 лет поползли ещё накануне выхода Jedi: Fallen Order, которая вышла в ноябре 2019 года сразу для нескольких игровых магазинов, включая и Steam.

Тем не менее, для того, чтобы играть через EA Access в Steam, всё ещё нужен зарегистрированный аккаунт в Origin и установленное на ПК соответствующее приложение.


Милорад Васич

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Переиздание Mafia 2 плохо работает и зависает на консолях
Переиздание Mafia 2 плохо работает и зависает на консолях

Частота кадров в секунду случайным образом критически падает, а текстуры исчезают.

Серябкина раскрыла причину расставания с Фадеевым: «Это был Максим»
Серябкина раскрыла причину расставания с Фадеевым: «Это был Максим»

Из-за просьбы Ольга покинула лейбл MALFA и вернула собственное имя.

Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок
Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок

Энтузиаст показал несколько игровых уровней классической игры на Unreal Engine 4.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости