Samsung Galaxy Note 20 Plus оснастят 108 Мп камерой и 50-кратным зумом

Вместо ToF используют лазерную фокусировку.

Пользователь Twitter Ice Universe — весьма известный инсайдер, рассказывающий о грядущих событиях мира смартфонов. На этот раз он сообщил данные о камере Samsung Galaxy Note 20 Plus. Гаджет оснастят 108 Мп камерой и 50-кратным зумом. Это вместо 100-кратного зума от 100x Space Zoom. Возможно, дело в том, что его 108 Мп камера Samsung Bright HM1 не сможет справиться с таким приближением.

Теперь же фотовозможности раскрылись инсайдером полнее. Обещают ультраширокий ISOCELL Fast 2L3 на 12 Мп и блок-перископ Samsung Slim 3M5 на 13 Мп. От датчика глубины ToF отказались. Вместо него будет система лазерной фокусировки, которая и предоставит 25-кратное приближение. Впрочем, вполне возможно, что эта же фокусировка сможет заменить датчик глубины.

Святослав Суздальский