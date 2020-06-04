Новый сгибаемый смартфон Motorola Razr 2 получит 4K-камеру

От редактора

Новый сгибаемый смартфон Motorola Razr 2 получит 4K-камеру

Устройство будет иметь нестандартный экран и поддержку 5G-сетей.

Samsung Galaxy Note 20 Plus оснастят 108 Мп камерой и 50-кратным зумом

Мнение

Samsung Galaxy Note 20 Plus оснастят 108 Мп камерой и 50-кратным зумом

Вместо ToF используют лазерную фокусировку.

Майское обновление Windows 10 способно испортить SSD-накопители

Мнение

Майское обновление Windows 10 способно испортить SSD-накопители

Пользователь жалуется, что после обновления Windows стала грузиться по полчаса.

Сюжеты:

Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план» Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином Археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов
Главная страница | Hi-Tech | Samsung Galaxy Note 20 Plus оснастят 108 Мп камерой и 50-кратным зумом

Samsung Galaxy Note 20 Plus оснастят 108 Мп камерой и 50-кратным зумом

Сегодня, 17:04

Вместо ToF используют лазерную фокусировку.

Пользователь Twitter Ice Universe — весьма известный инсайдер, рассказывающий о грядущих событиях мира смартфонов. На этот раз он сообщил данные о камере Samsung Galaxy Note 20 Plus. Гаджет оснастят 108 Мп камерой и 50-кратным зумом. Это вместо 100-кратного зума от 100x Space Zoom. Возможно, дело в том, что его 108 Мп камера Samsung Bright HM1 не сможет справиться с таким приближением.

Теперь же фотовозможности раскрылись инсайдером полнее. Обещают ультраширокий ISOCELL Fast 2L3 на 12 Мп и блок-перископ Samsung Slim 3M5 на 13 Мп. От датчика глубины ToF отказались. Вместо него будет система лазерной фокусировки, которая и предоставит 25-кратное приближение. Впрочем, вполне возможно, что эта же фокусировка сможет заменить датчик глубины.


Святослав Суздальский

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 презентовали на качественных рендерах
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 презентовали на качественных рендерах

Анонс новинки намечен на август этого года.

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями
Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями

Некоторые владельцы моделей Galaxy S8, S9, S10 временно не могут использовать все функции устройства.

Компания Samsung намерена вернуть смартфоны со съемным аккумулятором
Компания Samsung намерена вернуть смартфоны со съемным аккумулятором

Название моделей пока не раскрывается, но ознакомиться с характеристиками можно уже сейчас.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости