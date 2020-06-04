Новый сгибаемый смартфон Motorola Razr 2 получит 4K-камеру

От редактора

Новый сгибаемый смартфон Motorola Razr 2 получит 4K-камеру

Устройство будет иметь нестандартный экран и поддержку 5G-сетей.

Samsung Galaxy Note 20 Plus оснастят 108 Мп камерой и 50-кратным зумом

Мнение

Samsung Galaxy Note 20 Plus оснастят 108 Мп камерой и 50-кратным зумом

Вместо ToF используют лазерную фокусировку.

Майское обновление Windows 10 способно испортить SSD-накопители

Мнение

Майское обновление Windows 10 способно испортить SSD-накопители

Пользователь жалуется, что после обновления Windows стала грузиться по полчаса.

Сюжеты:

Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план» Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином Археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов
Главная страница | Hi-Tech | Майское обновление Windows 10 способно испортить SSD-накопители

Майское обновление Windows 10 способно испортить SSD-накопители

Сегодня, 20:01

Пользователь жалуется, что после обновления Windows стала грузиться по полчаса.

На портале Reddit пользователь сетует на то, что у его ноутбука Lenovo Legion Y530 после апдейта Windows 10 начались проблемы с загрузкой системы. Windows полностью прогружается спустя только минут 30-40. Но даже после этого о быстрой работе ноутбука можно только мечтать. Списывает пользователь всё на пресловутое майское обновление Windows 10 под кодовым номером 2004.

И в его претензиях есть резон, если внимательнее рассмотреть проблему.

Учитывая хорошую начинку модели Y530, корнем проблем является предустановленный SSD-накопитель, у которого просто закончился «пробег». Дело в том, что SSD-накопители хоть и шустрее жёстких дисков (HDD), но имеют ограниченное количество записывающих оборотов. В этом проблема последних моделей игровых ноутбуков, где зачастую установлены только SSD. Когда часто на них скачивать и удалять много гигабайт данных, то неизбежно расходуется этот «пробег».

К тому же, специалисты часто рекомендуют полностью не забивать накопители, оставляя свободными как минимум 25% памяти, поскольку во время загрузки обновления им требуется дополнительное место для временных файлов. В этом случае тяжеловесные апдейты Windows могут нанести критический ущерб накопителю, поэтому майское обновление Windows 10 действительно способно испортить SSD-накопители.

Решения здесь два. Если верить в лучшее, то можно запустить дефрагментацию диска. Но перед этим лучше отдать ноутбук на диагностику специалисту. И в случае неутешительных прогнозов накопитель лучше заменить новым. А для игр, развлечений и работы с большими объёмами данных лучше использовать уступающий в скорости, но более надёжный HDD.


Милорад Васич

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Обновленная Windows 10 будет доступна пользователям 28 мая
Обновленная Windows 10 будет доступна пользователям 28 мая

Microsoft исправили известные проблемы, которые мешали стабильной работе.

Графические процессоры смогут напрямую управлять своей видеопамятью в Windows 10
Графические процессоры смогут напрямую управлять своей видеопамятью в Windows 10

Осталось дождаться поддержки драйверов.

Windows 10 ожидают глобальные изменения в 2021 году
Windows 10 ожидают глобальные изменения в 2021 году

Продукт получит новый интерфейс, а также расширенный поисковик.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости