Майское обновление Windows 10 способно испортить SSD-накопители

Пользователь жалуется, что после обновления Windows стала грузиться по полчаса.

На портале Reddit пользователь сетует на то, что у его ноутбука Lenovo Legion Y530 после апдейта Windows 10 начались проблемы с загрузкой системы. Windows полностью прогружается спустя только минут 30-40. Но даже после этого о быстрой работе ноутбука можно только мечтать. Списывает пользователь всё на пресловутое майское обновление Windows 10 под кодовым номером 2004.

И в его претензиях есть резон, если внимательнее рассмотреть проблему.

Учитывая хорошую начинку модели Y530, корнем проблем является предустановленный SSD-накопитель, у которого просто закончился «пробег». Дело в том, что SSD-накопители хоть и шустрее жёстких дисков (HDD), но имеют ограниченное количество записывающих оборотов. В этом проблема последних моделей игровых ноутбуков, где зачастую установлены только SSD. Когда часто на них скачивать и удалять много гигабайт данных, то неизбежно расходуется этот «пробег».

К тому же, специалисты часто рекомендуют полностью не забивать накопители, оставляя свободными как минимум 25% памяти, поскольку во время загрузки обновления им требуется дополнительное место для временных файлов. В этом случае тяжеловесные апдейты Windows могут нанести критический ущерб накопителю, поэтому майское обновление Windows 10 действительно способно испортить SSD-накопители.

Решения здесь два. Если верить в лучшее, то можно запустить дефрагментацию диска. Но перед этим лучше отдать ноутбук на диагностику специалисту. И в случае неутешительных прогнозов накопитель лучше заменить новым. А для игр, развлечений и работы с большими объёмами данных лучше использовать уступающий в скорости, но более надёжный HDD.

Милорад Васич