Новый сгибаемый смартфон Motorola Razr 2 получит 4K-камеру

Устройство будет иметь нестандартный экран и поддержку 5G-сетей.

Сгибаемый смартфон Motorola Razr 2 должны представить уже в сентябре. Однако уже сейчас в Сеть попали изображения и подробная информация о характеристиках устройства.

Как сообщают инсайдеры из Таиланда, Motorola Razr 2 получит гибкий экран с диагональю в 6,2 дюйма. Соотношение сторон составит 21 на 9, а разрешение — 2142?876, что довольно нестандартно для телефона такого форм-фактора.

Работать смартфон будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765. Примечательно, что благодаря ему Motorola Razr 2 будет иметь поддержку 5G. Мощный процессор позволит устройству иметь хорошую камеру.

Так, инсайдеры сообщают, что Motorola Razr 2 получит 4K-камеру. Датчик ISCELL Bright GM1 будет выдавать отличное качество изображение даже в условиях плохой освещённости и ночью. Основная камера будет на 48 МП, а фронтальная — на 20 МП тоже с поддержкой 4K.

Работать Motorola Razr 2 будет от аккумулятора в 2845 мАч под управлением операционной системе Android 10. Инсайдеры обещают, что со временем смартфон обновится до 11-й версии ОС.

Также стоит отметить, что базовая версия Motorola Razr 2 будет иметь 256 гигабайта постоянной памяти и 8 гигабайт ОЗУ. Возможно, что смартфон выпустят в нескольких комплектациях.

Примечательно, что новый сгибаемый телефон от Motorola представят примерно в то время, когда Samsung представит Galaxy Z Flip 2.

Михаил Курской