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Главная страница | Hi-Tech | В Instagram появилась функция заказа еды

В Instagram появилась функция заказа еды

Сегодня, 13:22

Нововведение разработано с целью поддержки малого бизнеса.

В популярной соцсети Instagram появилась функция заказы еды, которая призвана помочь малому бизнесу.

«Instagram выпускает в России стикер для Stories «Заказ еды» и кнопку заказа в аккаунтах. Начиная с сегодняшнего дня, рестораны и бизнес в России смогут добавить новую кнопку действий в обновленном приложении или опубликовать Stories со стикером «Закажи еду от», - написано в обращении соцсети.

Функция позволяет пользователям оперативно заказывать блюда при помощи специальной кнопки. После нажатия этой кнопки они будут перенаправлены на сайт доставки, после чего откроется доступ к заказу. Данные меры помогут малому бизнесу, как сообщает Instagram. Пользователи получат возможность распространить описанный способ, разместив Stories компании с новым стикером. Это поможет привлечь заказчиков к заведениям, оказавшимся в непростой финансовой ситуации после принятия ряда ограничений из-за пандемии.

19 мая Instagram и Facebook сообщили о планах создания приложения Shops, целью которого является популяризация виртуальных магазинов с доступом пользователей Instagram. Точная дата презентации пока не предоставлена. Также месяц назад Instagram представил свежую опцию «Руководства», помогающая владельцам бизнеса находить самый важный контент в отдельной вкладке.



Виталий Морозов

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