В Instagram появилась функция заказа еды

Нововведение разработано с целью поддержки малого бизнеса.
В популярной соцсети Instagram появилась функция заказы еды, которая призвана помочь малому бизнесу.
Функция позволяет пользователям оперативно заказывать блюда при помощи специальной кнопки. После нажатия этой кнопки они будут перенаправлены на сайт доставки, после чего откроется доступ к заказу. Данные меры помогут малому бизнесу, как сообщает Instagram. Пользователи получат возможность распространить описанный способ, разместив Stories компании с новым стикером. Это поможет привлечь заказчиков к заведениям, оказавшимся в непростой финансовой ситуации после принятия ряда ограничений из-за пандемии.
19 мая Instagram и Facebook сообщили о планах создания приложения Shops, целью которого является популяризация виртуальных магазинов с доступом пользователей Instagram. Точная дата презентации пока не предоставлена. Также месяц назад Instagram представил свежую опцию «Руководства», помогающая владельцам бизнеса находить самый важный контент в отдельной вкладке.