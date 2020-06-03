В Instagram появилась функция заказа еды

Нововведение разработано с целью поддержки малого бизнеса.

В популярной соцсети Instagram появилась функция заказы еды, которая призвана помочь малому бизнесу.

«Instagram выпускает в России стикер для Stories «Заказ еды» и кнопку заказа в аккаунтах. Начиная с сегодняшнего дня, рестораны и бизне с в России смогут добавить новую кнопку действий в обновленном приложении или опубликовать Stories со стикером «Закажи еду от», - написано в обращении соцсети.

Функция позволяет пользователям оперативно заказывать блюда при помощи специальной кнопки. После нажатия этой кнопки они будут перенаправлены на сайт доставки, после чего откроется доступ к заказу. Данные меры помогут малому бизнесу, как сообщает Instagram. Пользователи получат возможность распространить описанный способ, разместив Stories компании с новым стикером. Это поможет привлечь заказчиков к заведениям, оказавшимся в непростой финансовой ситуации после принятия ряда ограничений из-за пандемии.

19 мая Instagram и Facebook сообщили о планах создания приложения Shops, целью которого является популяризация виртуальных магазинов с доступом пользователей Instagram. Точная дата презентации пока не предоставлена. Также месяц назад Instagram представил свежую опцию «Руководства», помогающая владельцам бизнеса находить самый важный контент в отдельной вкладке.





Виталий Морозов