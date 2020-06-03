Отключение GPS и фоновых приложений продлит «жизнь» батареи смартфона на 50%

Также поможет удаление неиспользуемых приложений.
Если подробнее, то удаление ненужных приложений исключит автоматическую отправку данных разработчику, что сэкономит до 10% заряда.
Очень много заряда «едят» интернет-приложения (браузеры, приложения для соц.сетей), собственно средства подключения к беспроводным сетям (Bluetooth, Wi-Fi) и GPS. Отключение этих приложений, когда они не нужны, продлит «жизнь» батареи без подзарядки ещё на 20%.
А также нельзя забывать чистить внутреннюю память телефона. Это должно сэкономить ещё до 20% заряда, а также ускорить работу самого устройства. Дело в том, что интернет-приложения часто забивают внутреннюю память телефона временными файлами. И если не следить за их накоплением, то это приведёт к ухудшению работы смартфона и, как результат, проблемам с производительностью. Каждой смартфон и планшет имеет функцию очистки данных, которую стоит проводить регулярно, подобно уборке дома.
Щельцин вдобавок подмечает, что в тёмном помещении можно выкрутить яркость пониже, что тоже поможет сэкономить заряд.