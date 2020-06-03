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Главная страница | Hi-Tech | Отключение GPS и фоновых приложений продлит «жизнь» батареи смартфона на 50%

Отключение GPS и фоновых приложений продлит «жизнь» батареи смартфона на 50%

Сегодня, 12:05

Также поможет удаление неиспользуемых приложений.

По мнению гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, проблему быстрого расхода заряда батареи поможет решить правильная эксплуатация смартфона. Под этим подразумевается чистка устройства от «мусора». Проще говоря, все неиспользуемые приложения лучше удалить. А ограничение работы в фоновом режиме пользуемых приложений продлит «жизнь» батареи смартфона на 50%.

Если подробнее, то удаление ненужных приложений исключит автоматическую отправку данных разработчику, что сэкономит до 10% заряда.

Очень много заряда «едят» интернет-приложения (браузеры, приложения для соц.сетей), собственно средства подключения к беспроводным сетям (Bluetooth, Wi-Fi) и GPS. Отключение этих приложений, когда они не нужны, продлит «жизнь» батареи без подзарядки ещё на 20%.

А также нельзя забывать чистить внутреннюю память телефона. Это должно сэкономить ещё до 20% заряда, а также ускорить работу самого устройства. Дело в том, что интернет-приложения часто забивают внутреннюю память телефона временными файлами. И если не следить за их накоплением, то это приведёт к ухудшению работы смартфона и, как результат, проблемам с производительностью. Каждой смартфон и планшет имеет функцию очистки данных, которую стоит проводить регулярно, подобно уборке дома.

Щельцин вдобавок подмечает, что в тёмном помещении можно выкрутить яркость пониже, что тоже поможет сэкономить заряд.


Милорад Васич

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