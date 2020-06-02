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В Индии начали борьбу с китайскими Android-приложениями

Сегодня, 16:42

Программа для поиска и удаления китайского ПО может быть инструментом конкуренции.

Появление программы, единственной функцией которой является удаление программ из одной страны заинтересовало IT-журналистов. Считается, что так в Индии начали борьбу с китайскими Android-приложениями.

Технологичная борьба

В конце мая в Google Play появилось приложение Remove China Apps. Программу от индийского стартапа OneTouch AppLabs уже скачали 10 миллионов пользователей. Аналитики AppAnnie отмечают, что популярность приложения растёт и в Австралии — в местном Google Play программа попала в пятёрку самых скачиваемых программ.

Приложение отвечает своему названию — в одно касание оно сканирует установленные программы на устройстве, сообщая о ПО из КНР. Последнее будет предложено незамедлительно удалить.

По одной из версий, растущая популярность Remove China Apps обусловлена дипломатической напряжённостью между Индией и Китаем. Это подтверждает видео индийского инженера Сонама Вангчука, который призвал граждан страны бойкотировать китайские продукты в связи с пограничным спором в Гималаях.

Борьба за рынок

Ряд экспертов считают, что борьба с китайским ПО является главной целью индийской стороны. Даже развитый IT-сектор внутри не может противостоять китайской гегемонии. Так, 44 из 100 самых популярных Android-приложений в стране разработаны в Китае. Более того, китайские компании Alibaba и Tencent инвестируют в индийских разработчиков, получая рычаги влияния на них. Первым шагом индийского правительства стало заявление о том, что деньги китайских инвесторов будут подвергнуты дополнительным проверкам.

В этом ключе можно предположить, что приложение Remove China Apps не только демонстрирует политическую позицию, но и является инструментом конкуренции. Подобные версии подогревает закрытость авторов приложения. Так, сайт компании сделан на бесплатном движке WordPress. Также создатели признаются, что приложение является их дебютом на рынке. Это вызывает вопросы на фоне утверждения о 8-летнем опыте разработки, указанном на сайте компании.


Дмитрий Кошевой

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